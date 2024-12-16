3 причины подключить эквайринг для онлайн бизнеса

Онлайн эквайринг — это технологическое решение, позволяющее интернет-магазинам и онлайн-сервисам принимать безналичные платежи от клиентов с помощью банковских карт, электронных кошельков и других цифровых инструментов. В современном мире, где все больше людей совершают покупки онлайн, эквайринг выходит на первый план, обеспечивая не только удобство транзакций, но и надежную защиту от мошенничества.

Сегодня компании, стремящиеся к расширению клиентской базы и повышению доходов, рассматривают интернет эквайринг как неотъемлемый элемент своей платежной инфраструктуры. Рассмотрим 3 основные причины сделать это и вам.

Комфорт для покупателей

Одной из главных причин популярности интернет-эквайринга среди покупателей является удобство. Широкий выбор платежных инструментов (банковские карты, электронные кошельки, бесконтактные способы оплаты) позволяет удовлетворить потребности самых разных аудиторий. При желании клиенту даже не нужно постоянно вводить реквизиты карты — многие платформы внедряют кнопки «Оплатить в один клик» или интеграцию с популярными платежными системами.

Безопасность транзакций

Безопасность — ключевой момент, формирующий доверие пользователей к интернет-магазину. Интернет-эквайринг сегодня опирается на комплексные меры защиты: от банального шифрования данных до продвинутых технологий антифрод-мониторинга. Продавцы, работающие с проверенными эквайерами, могут быть уверены в соблюдении международных стандартов безопасности, которые регламентируют безопасное хранение и обработку данных о платежных картах.

Для дополнительной защиты нередко применяется 3D Secure — технология многофакторной аутентификации, при которой покупатель подтверждает операцию с помощью кода, отправленного на его телефон или через банковское приложение. Это значительно снижает вероятность несанкционированных платежей и кражи средств.

Формирование доверия к бренду

Доверие — фундамент успешной онлайн-торговли. Когда покупатель уверен в прозрачности и надежности платежного процесса, его отношение к бренду становится более позитивным. Предоставление понятных условий возврата, использование авторитетных платежных решений (например, Visa, Mastercard или известных электронных кошельков), а также мгновенные уведомления о статусе заказа и подтверждении платежа создают ощущение открытости и заботы о клиенте.

Как выбрать надежного провайдера

Выбор эквайрингового провайдера — важный стратегический шаг для любого онлайн-бизнеса. Если вы все еще не уверены, нужен ли счет в банке для ФОП и где его открыть — рассмотрите предложение от Райффайзен Банка. Вы можете заказать подключение услуги эквайринга онлайн одновременно с открытием предпринимательского счета.

Райф предлагает выгодные тарифы и быстрое подключение. При этом вам не обязательно посещать банковское отделение, оставить заявку можно прямо на сайте. Сотрудники банка всегда на связи и готовы прийти на помощь, в том числе в интеграции сайта с платежными шлюзами.

Интернет-эквайринг сегодня — не просто технический инструмент, а важный элемент стратегии роста любого онлайн-бизнеса. Обеспечивая комфорт для покупателей, надежную защиту их данных и прозрачный процесс проведения платежей, компании создают фундамент для долгосрочных отношений с клиентами. А грамотный выбор провайдера превратит его в надежный источник прибыли!