Найвідомішим теребовлянцем останніх днів став посол України в Сербії Олександр Александрович. Своїми заявами затьмарив навіть Віктора Павліка. Так жартує про земляків письменник Назарій Заноз із Теребовлі.

“Белград готовий оголосити персоною нон-ґрата посла України в Сербії Олександра Александровича, оскільки деякі його заяви не сподобалися сербським урядовцям, пише Радіо Свобода. Державний секретар МЗС Сербії Івіца Тончев поведінку українського посла назвав неприпустимою. Державне агентство «Танюґ» уточнює, що йдеться про «останнє попередження» дипломатичному представнику України.

Український посол Олександр Александрович часто виступає в пресі з авторськими текстами та дає інтервʼю засобам масової інформації. Він не раз реагував з приводу окремих матеріалів у сербській пресі та з приводу заяв тамтешніх політичних діячів, зокрема у випадках, коли серби їздили в Крим або на Донбас й надавали підтримку проросійським бойовикам. Те, про що зазвичай говорять за зачиненими дверима, далеко від очей громадськості, український дипломат говорить відверто, перед камерами й мікрофонами.

Коли йдеться про Крим, він відкидав твердження про приєднання й наполягав на тому, що йдеться про окупацію. Так само, він спростовував заяви про «громадянську війну на сході України» й уточнював, що йдеться про сепаратизм за військової й політичної підтримки Москви”.