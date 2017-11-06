Не може авторитетний викладач показувати невірний приклад студентам, а також використовувати їх, як прикриття, – активісти про Володимира Міська

«Автомайдан» розпочав акцію прямої дії на депутатів Тернопільської міської ради, які не голосували за заборону торф’яних котелень або голосували проти. Нагадаємо, рішення «Про експлуатацію на території м. Тернополя котелень на альтернативних видах твердого палива» депутати ухвалили 35 голосами «за» 24 жовтня 2017 р. Однак це абстрактне рішення не означає заборони саме ТОРФ’ЯНИХ котелень. Представники громадської організації навідались сьогодні до одного з депутатів, який НЕ ГОЛОСУВАВ за пропозицію А.Шкули «ПРО ПОВНУ ЗАБОРОНУ ТОРФ’ЯНИХ КОТЕЛЕНЬ».

Візит до Володимира Міська, декана історичного факультету Тернопільського Національного Педагогічного Університету ім. В. Гнатюка, був плідним. Біля вишу активісти роздавали перехожим листівки, в яких йшлося про шкоду котелень на торфі. Біля ВНЗ нас зустріли не двоє охоронців, як завжди, а щонайменше п’ятеро, і з пів сотні студентів і викладачів, які перекрили вхід і заборонили увійти до університету, мотивуючи це тим, що «ми зриваємо навчальний процес», просили пред’явити студентські квитки (паспорт виявився недостатнім документом, що засвідчує особу). Сивочолий викладач, який проходив повз, зазначив, що ТНПУ – «не режимний об’єкт і люди мають право заходити». На це зауваження студенти тільки опустили голови і вже зовсім знітились, коли викладач запитав, чи надійшла вказівка.

Тоді активісти спробували зв’язатися з В.Міськом телефоном й отримали відповідь, що він у відпустці і обов’язково зателефонує пізніше, щоб поспілкуватись на тему торф’яних котелень. Зважаючи на те, що депутати так і не розглянули проект рішення про заборону котелень на торфі, згенерований за підсумками громадських слухань, як це передбачено законодавством, тернополяни очікують що на наступній сесії В.Місько буде одним із ініціаторів внесення в порядок денний та зробить правильний вибір. Не може авторитетний викладач показувати невірний приклад студентам, а також використовувати їх, як прикриття від громадських активістів, – кажуть “автомайданівці”.