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Навіщо Тернополю лампочки за сім мільйонів гривень?

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Кредит на сім мільйонів гривень погодилися взяти депутати Тернопільської міськради на останній сесії. Гроші підуть на закупівлю LED-лампочок, які ще називають енергозберігаючими, або ж світлодіодними.

З такою ініціативою, до слова, виступив заступник міського голови Владислав Стемковський. Його аргументи подіяли на депутатів безвідмовно – 37 проголосували «за». Не голосував лише один.

– Термін дії цих лампочок – 50 тисяч годин. Якщо рахувати, що працюватимуть вони орієнтовно по вісім годин в день, то їх можна буде експлуатувати приблизно 14-15 років. Згідно з підрахунками, протягом трьох років за рахунок зменшення споживання електроенергії ми повністю окупимо витрати, пов’язані з заміною цих лампочок. Для того, щоби не використовувати коштів із бюджету розвитку міста, пропонується отримати кредит на закупівлю цих лампочок, – озвучив Владислав Стемковскький.

Заступник мера наголосив, що така світлотехнічна продукція потрібна для модернізації мереж вуличного освітлення в Тернополі. Опікуватиметься нею підприємство «Тернопільміськсвітло».

– Кредит дуже вигідний, – каже пан Стемковський. – Гроші ми позичимо на 24 місяці. Відсотки за користування кредитними коштами становлять не більше 10,7% річних за строковою заборгованістю, 15,7% річних – за простроченою.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради із питань бюджету і фінансів. Саме вони мають проконтролювати результат проведення тендеру на купівлю оснащення. Крім того, депутати під час розгляду питання наголосили на необхідності проведення процедури торгів саме продукції місцевого виробника

– Технології не стоять на місці, – додає заступник мера. – Якщо раніше ми навіть не розглядали варіантів купівлі LED-лам, то тепер їхня ціна стала цілком доступною. Врешті місто отримає суттєву економію енергоресурсів.

Варто визнати, що LED-лампи дійсно мають ряд переваг. Зокрема, славляться  низьким енергоспоживанням у порівнянні зі звичайним освітленням. Такій лампі, приміром, потрібно 10 Вт, щоб освітити приміщення рівносильно лампі розжарювання в 100 Вт. Крім того, вони не мають ультрафіолетового випромінювання, що є складовою звичайного освітлення, яке може призвести до пошкодження тканин очей. Термін служби LED-ламп триваліший. Вони екологічно безпечні у порівнянні з енергозберігаючими лампами, в яких містяться пари ртуті. Разом з тим мають маленьку вагу та ударостійкі. Миттєво розігріваються.

Джерело: Тижневик “Номер один”

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