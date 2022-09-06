Не більше 30 днів, – шкільні канікули 2023-2023 навчального року
У Міністерстві освіти і науки України повідомили, коли у школярів будуть канікули у 2022-2023 навчальному році. Навчання в Україні традиційно розпочалося 1 вересня, а закінчується 30 червня наступного року. Скільки часу та коли саме відпочиватимуть учні.
Шкільні канікули 2022-2023 навчального року
Навчальні заклади України можуть самостійно організовувати структуру навчального року. Однак канікули не повинні перевищувати 30 днів, і влітку діти повинні відпочивати не менше 2 місяців.
Традиційно на школярів 2022-2023 навчального року чекає 4 канікулярних періоди:
- осінні – від 24 до 30 жовтня
- різдвяні або зимові – від 25 грудня 2022 до 8 січня 2023 року
- весняні канікули або великодні – від 17 березня до 2 квітня
- літні – від 25 травня до 1 вересня
У школах із триместровою системою навчання графік канікул може відрізнятися, наприклад:
- перші осінні канікули – від 3 до 9 жовтня
- другі осінні канікули – від 21 до 27 листопада
- різдвяні або новорічні канікули – від 25 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року
- лютневі канікули – від 10 до 19 лютого
- весняні канікули – від 3 до 9 квітня
- літні канікули – від 25 травня до 1 вересня
Вихідні для учнів 2022-2023 навчального року
На школярів чекають додаткові вихідні в період навчання:
- 14 жовтня – День захисників і захисниць України
- з 6 по 8 березня – Міжнародний жіночий день
- з 1 по 4 травня – День праці та Великдень
- з 8 по 10 травня – День пам’яті та примирення та День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні