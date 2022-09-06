Не більше 30 днів, – шкільні канікули 2023-2023 навчального року

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, коли у школярів будуть канікули у 2022-2023 навчальному році. Навчання в Україні традиційно розпочалося 1 вересня, а закінчується 30 червня наступного року. Скільки часу та коли саме відпочиватимуть учні.

Шкільні канікули 2022-2023 навчального року

Навчальні заклади України можуть самостійно організовувати структуру навчального року. Однак канікули не повинні перевищувати 30 днів, і влітку діти повинні відпочивати не менше 2 місяців.

Традиційно на школярів 2022-2023 навчального року чекає 4 канікулярних періоди:

осінні – від 24 до 30 жовтня

– від 24 до 30 жовтня різдвяні або зимові – від 25 грудня 2022 до 8 січня 2023 року

– від 25 грудня 2022 до 8 січня 2023 року весняні канікули або великодні – від 17 березня до 2 квітня

– від 17 березня до 2 квітня літні – від 25 травня до 1 вересня

У школах із триместровою системою навчання графік канікул може відрізнятися, наприклад:

перші осінні канікули – від 3 до 9 жовтня

другі осінні канікули – від 21 до 27 листопада

різдвяні або новорічні канікули – від 25 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року

лютневі канікули – від 10 до 19 лютого

весняні канікули – від 3 до 9 квітня

літні канікули – від 25 травня до 1 вересня

Вихідні для учнів 2022-2023 навчального року

На школярів чекають додаткові вихідні в період навчання:

14 жовтня – День захисників і захисниць України

з 6 по 8 березня – Міжнародний жіночий день

з 1 по 4 травня – День праці та Великдень

з 8 по 10 травня – День пам’яті та примирення та День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

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