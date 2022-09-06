Хто пограбував Кременець на майже 1,5 млн. грн.

За процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури повідомлено про підозру службовій особі одного з товариств у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах та видачі завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор товариства – виконавець робіт з реконструкції очисних споруд, надав до Кременецької міської ради неправдивий документ про встановлення ним обладнання, якого не було.