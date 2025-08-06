Небезпека ближче, ніж здається: росіяни можуть вербувати тернополян навіть через оголошення на під’їздах будинків

Навесні 2025 року мешканці Тернополя почали знаходити на афішах своїх під’їздів оголошення про «легальну високооплачувану роботу».

На перший погляд, привабливі пропозиції обіцяли швидкий заробіток, але, як з’ясував місцевий журналіст Сергій Сінкевич, за ними ховається небезпечна схема. Його розслідування показує, як під виглядом «високооплачуваної роботи» росіяни затягують громадян до імітації терористичного підпілля – організації «Білий фенікс», яка нібито діє в Україні, а насправді є інструментом інформаційної війни Кремля.

Не усвідомлюють на кого працюють

Оголошення, розміщені на інформаційних дошках біля під’їздів, пропонували легкий заробіток за виконання простих завдань: розклеювання листівок, малювання графіті чи перевірку такої ж роботи інших. За кожне завдання обіцяли оплату на банківську карту або криптогаманець. Проте, ці пропозиції були пасткою для довірливих громадян.

Завдання, які на перший погляд здаються невинними, як-от малювання графіті, насправді є частиною ширшої кампанії з дестабілізації. Дуже часто наївні виконавці навіть не розуміли, що означають дивні символи, які вони погодились намалювати за декілька гривень.

Наприклад, перед Великоднем “роботодавці” пропонували малювати провокативні графіті, щоб інспірувати релігійну ворожнечу.

Гроші платили й за малювання емблеми “Білого фенікса”. В подальшому росіяни в соцмережах демонстрували ці графіті, як підтвердження існування своєї організації в Україні.

«Білий фенікс» — фікція російських спецслужб

Ця «організація» з’явилася в Інтернеті у квітні 2025 року. Вона представляє себе як український осередок міжнародної неонацистської структури «The Base», публічно пропагує «білу расу», сепаратизм, закликає до диверсій та насильства.

Фактично ж «Білий фенікс» — це імітація, створена для того, аби поширити у ЗМІ інформацію про «нацизм в Україні» та створити привід для виправдання кремлівських байок про «денацифікацію». Кожне вдало намальоване обманутими українцями графіті, підпал військового авто чи закладення саморобного вибухового пристрою присвоюється ними як власна акція.

Після вбивства в Києві полковника СБУ Ігоря Воронича в липні 2025 року, «Білий фенікс» також заявив про свою причетність, хоча українські ЗМІ чітко назвали виконавців. Таким чином, російські спецслужби провалили свою ж операцію прикриття – їм не вдалось звинуватити у злочині українців.

Небезпека для українців

Вербування «по оголошенню» побудоване на використанні фінансової скрути та наївності громадян, особливо молоді. Участь у таких схемах загрожує кримінальною відповідальністю і кожен виконавець завдань рейкових організацій, який стане інструментом в руках ворога, понесе заслужене покарання.

У часи війни критичне мислення та обережність стають найкращим захистом від маніпуляцій ворога. Будьте уважні: за привабливими обіцянками легкого заробітку може ховатися пастка, що загрожує не лише вам, а й усій країні.