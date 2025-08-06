Україна та Польща домовились про перепоховання останків з Пужників за участі родичів загиблих

Заплановане перепоховання останків людей, виявлених під час ексгумаційних робіт у Пужниках на Тернопільщині, відбудеться на початку вересня. Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос в інтерв’ю Укрінформу.

Це рішення було ухвалене за взаємною згодою української та польської сторін. Андрій Наджос зазначив, що церемонія перепоховання передбачає участь родичів загиблих, що надає події особливу значущість.

Місце для перепоховання обрано на кладовищі в Пужниках, яке має символічне значення, оскільки пов’язане з подіями та жертвами, яких планується вшанувати належним чином.

Ексгумаційні роботи в Пужниках розпочалися 24 квітня 2025 року. Українські та польські фахівці разом вели розкопки, під час яких було виявлено останки 42 людей. Це виявлення стало важливим етапом у збереженні пам’яті про жертви, що загинули в результаті історичних подій.