Тернопільська прокуратура змусила місцеву раду зареєструвати будинок культури як комунальну власність

За втручання прокуратури, сільський будинок культури в селі Нирків Чортківського району та прилегла земельна ділянка зареєстровані як комунальна власність громади. Справа була ініційована Бучацькою окружною прокуратурою, яка подала позов до суду щодо бездіяльності Товстенської селищної ради.

Прокурори вимагали від ради провести державну реєстрацію права комунальної власності на приміщення сільського будинку культури (площею 223 кв.м.) та земельну ділянку (площею 0,47 га), щоб запобігти можливій незаконній приватизації або іншим протиправним діям з нерухомістю.

Рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду було задоволено вимогу прокуратури, і селищну раду зобов’язано здійснити державну реєстрацію земельної ділянки. У результаті, місцева влада усунула порушення та провела реєстрацію на приміщення будинку культури.

Таким чином, майно сільського будинку культури та земельна ділянка тепер офіційно належать громаді села Нирків.