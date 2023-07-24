Нейроміограф — подарунок від польських медиків для Тернополя

Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня отримала в подарунок від польських партнерів надзвичайно потрібний для діагностики апарат — електронейроміограф. Передав тернопільським колегам обладнання директор Воєводської спеціалізованої психоневрологічної клініки Св. Ядвіги (Польща), куратор українсько-німецько-польського проєкту «Партнерство в охороні психічного здоров’я» Кшиштоф Назімек.

Генеральний директор (головний лікар) Тернопільської обласної клінічної

психоневрологічної лікарні Володимир Шкробот налагодив співпрацю з польськими колегами понад двадцять років тому. У 2018-ому було підписано угоду про створення українсько-польського Альянсу між керівниками спеціалізованих клінік Польщі, Тернопільською обласною психоневрологічною лікарнею, Львівською обласною психіатричною та Івано-Франківською обласною психіатричними лікарнями.

У рамках співпраці з польськими колегами тернопільські лікарі-психіатри, неврологи, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, лікарі функціональної діагностики та сестри медичні неодноразово їздили до Польщі переймати досвід із впровадження реабілітаційних методів лікування пацієнтів із психоневрологічною патологією.

«Кшиштоф Назімек солідарний з Україною в такий важкий час війни. Приємним подарунком для нашої лікарні став сучасний нейроміограф, який вартує понад 50 тисяч євро», — сказала заступниця генерального директора Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні Надія Фарійон.

«Постановка правильного діагнозу, підбір лікування та комплексу реабілітаційних заходів залежить від якісної діагностики, чого можна досягти лише при допомозі сучасного обладнання. Нейроміограф допоможе нашим спеціалістам у дослідженні стану нервових волокон та проходження нервового імпульсу по них, що є одним із базових обстежень в «периферичній» неврології. Нейроміограф буде активно використовуватися в післяопераційному періоді з метою оцінки ефективності оперативного втручання в тій чи іншій ділянці», — додала Надія Фарійон.

Проводить обстеження пацієнтів на електронейроміографі в Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні лікарка-невролог Марія Шаран.

«Електронейроміографія — це метод обстеження, який ґрунтується на реєстрації та аналізі біоелектричних потенціалів м’яза та нерва. Проведення даного обстеження важливе для діагностики захворювань периферичної нервової системи, зокрема, ураження корінців та нервів. Це дає можливість встановити не лише ступінь та вид ураження, а й місце пошкодження нерва, а також дозволяє дати прогноз щодо відновлення нервового стовбура. Нині електронейроміографію широко використовують як в неврології, так і в нейрохірургії», – розповіла Марія Шаран.