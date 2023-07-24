Сімейство Михайла Головка активно приватизує земельні ділянки у рідному селі Токи

За час приходу Михайла Головка до влади росте земельний банк самої сім’ї Головків – останні роки сім’я активно приватизує земельні ділянки у рідному селі Токи. У 2020 році теща Головка Наталія Шевчук купила сусідній будинок та три земельні ділянки поруч. У 2021 тесть Головка Василь Шевчук зареєстрував право власності ще на дві земельні ділянки поруч. Таким чином, за два роки тесть і теща Головка стали власниками п’яти земельних ділянок біля свого будинку. На сьогодні вони активно будуються по сусідству з власним сімейним будинком. Ті ж земельні ділянки, на яких не розташовані будинки, Шевчуки віддають в оренду агропромисловим підприємствам.

У 2021 році теща Головка також приватизувала земельну ділянку не поруч з будинком, проте у цьому ж селі – площею 1 га, яку вона віддала під оренду аграрній компанії ТОВ «СУІП «Укр-Італ» Лтд.

Приватизують земельні ділянки у цьому селі і батьки Головка – у 2017 році мати Головка Галина приватизувала земельну ділянку площею 1,85 га. За місяць після неї сусідню земельну ділянку площею 1,85 га приватизувала нині 80-річна бабуся Головка Олена Яроцька. Нині ж земельні ділянки знаходяться в оренді у агропромислового підприємства. Окрім цього, бабуся Головка є власницею сімейного будинку у Токах, що нині активно розбудовується.

За інф. Наші Гроші