Нелегальні автоперегони під Тернополем влаштували… неповнолітні

Нагадаємо, у соцмережах було опубліковано відео, як неподалік Тернополя водії автомобілів влаштували несанкціоновані перегони. Дану інформацію правоохоронці внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Поліцейські опрацювали відео, яке поширили з місця події у соцмережах, та встановили осіб, причетних до організації несанкціонованих автоперегонів. Це – двоє неповнолітніх жителів Тернополя.

Поліцейські склали на батьків одного з хлопців протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Також вирішується питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності батьків іншого неповнолітнього.