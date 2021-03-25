«Мамо, я виграла машину»: історія 12-річної дівчинки з Тернопільщини, яка отримала BMW

Наприкінці минулого тижня 12-річна Ніна Гурін з Заліщиків у розіграші відомої Instagram-блогерки Ірки Пістрюги виграла дорогу іномарку BMW X5.

Як отримувала вже свою машину, що відчувала і хто з родини зараз кермує елітним авто — дівчинка розповіла «Сороці».

Ніна зізнається, що хоч це і не перший розіграш для неї, здобути головний приз не сподівалася.

— Це був четвертий чи п’ятий розіграш, де я брала участь. В першу чергу, я робила це просто для інтересу. Такого аж особливого сподівання на подарунок не було. Я знала, що там участвують багато тисяч людей і сумнівалася, що можу виграти, — розповідає Ніна.

Про свою перемогу почула спочатку від подруги, і не могла повірити, каже школярка.

— Я сиділа в неділю і робила домашнє завдання, тоді прочитала, що мені написала подруга: «Ніна, зайди в пряму трансляцію, ти виграла машину в Іри Пістрюги! До тебе дзвонять». Я почала трохи переживати і відразу зайшла в Instagram. В запитах побачила, що до мене дзвонили 4 чи 5 разів, — пригадує Ніна. — Спочатку навіть не повірила. Знаєте, це були такі сильні емоції, що я навіть трошки розплакалася.

Про свою перемогу Ніна майже одразу розповіла мамі Ганні. Жінка каже, що про участь доньки в розіграші знала від початку.

— Ніна вже вигравала раніше різні подарунки: підвіску, солодощі з Америки і Туреччини і косметику. Це не перша перемога за рахунком, але за масштабом — так. Вона мені розповідала, що бере участь в розіграші блогерки з Франківська, і, що є багато подарунків, в тому числі і машина. Ніна сказала: «От було би круто, якби я цього разу виграла машину!», і я кажу: «Коби би Бог поміг», — пригадує пані Ганна.

Мама дівчинки розповідає, що її радісна звістка застала під час…похорону.

— Так склалося, що ми з сином були на похороні. Тоді мені подзвонила сусідка і каже: «Ганнусю, дзвони до малої — вона виграла машину!». В ту хвилину я не знала, що маю робити. Тоді подумала «А може це правда?», — розповідає Ганна Гурін. — Я набрала до Ніни, а вона: «Мамо я виграла машину! Дала твої координати, зараз до тебе буде Іра Пістрюга дзвонити». Звісно, я тоді переживала, бо хоч на дзвінок чекала, говорити не могла.

Ніниного тата Андрія Гуріна новина про виграш застала під час гри в футбол на місцевому стадіоні. Вже тоді його почали вітати з перемогою дочки.

З Ірою Пістрюгою Ганна Гурін зв’язалася ввечері, щоб обговорити, де сім’ї передадуть автівку.

Майже за тиждень, в п’ятницю, разом батьками Ніна зустрілася з блогеркою в Теребовлі.

— Коли ми їхали по машину, емоції мене просто переповнювали. Все-таки це дуже солідна іномарка. Коли я перший раз сіла за кермо, звичайно, що хвилювалася. Спочатку навіть здалося, що я маленька на фоні такої великої машини, але швидко до неї звикла. Колись хотілося б отримати права та знову сісти за цей руль, але вже як водій, — розповідає Ніна.

Зараз авто водить батько дівчинки Андрій Гурін.

— Авто оформили на чоловіка, бо я за кермом не їжджу. Ми дуже раді, що так вийшло, хоча спочатку не вірилося, — розповідає пані Ганна. — Чоловік якось сказав, що не міг подумати, що в нас буде така машина. В нас є і інше авто — жигуль, як сів за кермо нової машини, йому довелося звикнути до інакшого управління.