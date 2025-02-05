За незалежність України загинув Богдан Вальчишин з Тернопільщини

Важко знайти слова, щоб описати біль втрати, яку зазнала наша громада. Знову і знову чуємо про загибель наших захисників, які віддають своє життя за свободу та незалежність України. Повідомляють в Озернянській громаді.

Мужній воїн, який стояв на захисті нашої землі- ВАЛЬЧИШИН Богдан Богданович 17 жовтня 1990 року народження, житель села Данилівці ,Осташівського старостинського округу Озернянської громади ,беручи участь в обороні держави та стримуванні збройної агресії російської федерації, залишившись вірним присязі, гідно виконуючи свій обовʼязок, загинув 01 лютого 2025 року в районі н.п. Дружківка Донецької області в результаті здійснення противником удару безпілотним літальним апаратом по підрозділу.

Висловлюємо щирі співчуття мамі ,дружині, донечці Олі , всім рідним та близьким хто знав Богдана . Розділяємо ваш біль, сумуємо разом з вами. Нехай Господь допоможе вам пережити це важке горе.

Світла і вічна памʼять Герою України ! 🕯️💔

Герої не вмирають!

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