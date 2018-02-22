Ніхто не несе ніякої відповідальності, – про безлад в тернопільській поліції, розповів Володимир Романко



Про роботу Національної поліції у Тернопільській області в мережі Фейсбук пише Володимир Романко. Чоловік минулого літа брав участь в атестації в складі атестаційної комісії №9. І витратив майже два тижні свого часу, бо вірив у те, що робить щось важливе.

І ось в лютому Володимиру Романко довелося пожинати результати “своєї” праці.

Так сталося, що нашій компанії довелося звернутися до Головне управління Національної поліції в Тернопільській області із заявою про вчинення злочину. І тут власне історія, – пише чоловік.

Щоб процес був швидшим, заяву завезли прямо в управління і під підпис 09.02.18 віддали працівнику Логовській Г.М., яка не пізніше 24 годин після подання заяви зобов’язана була внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Телефонуємо у понеділок до канцелярії, цікавимося долею нашої заяви і… дізнаємося, що провадження не відкрили, а сама заява взагалі невідомо де. На запитання, що робити далі, нам рекомендують подзвонити в якийсь іншу канцелярію. За тим номером теж нічого не дізнаємося, дають інший номер ну і т.д. Обдзвонивши десь номерів з десять. Дізнаємося, що заяву з обласного управління чомусь передали в міське, але яка подальша доля невідомо. Ну нічого, ми не здаємося, чекаємо, – пише чоловік.

Десь за тиждень на робочий номер телефонує якийсь чоловік, представляється, що він з поліції з приводу заяви і просить отримати документи. Роман поцікавився, чи внесено відомості до ЄРДР і отримує відповідь, що ні.

Віктор каже “я лише опер. до мене які питання?” Ну, зрештою, й справді. Питання ж до слідчого

16.02.18 люди звертаються до Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області зі скаргою на бездіяльність і 19.02.18 слідчий суддя Дуда О.О. задовольняє скаргу і постановляє зобов’язати слідчого ГУНП внести відомості до ЄРДР. У то й же ж вони заносять копію ухвали до слідчого управління, яку реєструють за №1070.

Сьогодні зранку телефоную до канцелярії слідчого управління і як ви думаєте? Правильно! Відомості до ЄРДР так і не внесені, а копія ухвали, за словами поважної пані, взагалі папірець на який ніхто уваги звертати не буде. Також хочу зазначити, що якщо ви телефонуєте за якимось службовим номером, то працівники канцелярій не навчені представлятися, вони просто скажуть вам “алло” і “говоріть швидше”, таке враження ніби телефонуєш їм додому. Поспілкуватися телефоном, ви можете лише з працівниками канцелярій. Для прикладу, моє бажання поспілкуватися телефоном з начальником слідчого управління викликало у працівниць неабиякий подив. І це зауважте, йдеться лише про внесення відомостей до ЄРДР, що вже говорити про саме розслідування.

Резюме: я, пропрацювавши майже два тижні у складі атестаційної комісії, не мав великих ілюзій стосовно роботи поліції, але сподівався, що принаймні елементарний порядок і хоч якась видимість роботи буде. Зараз розумію, що всім начхати на елементарні посадові обов’язки, ніхто не несе ніякої відповідальності…