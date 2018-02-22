З України, Польщі, Литви та Ізраїлю, – стартували «Кременецькі медичні ралі – 2018» (фото)

Кременеччина вже вдруге приймає учасників Всеукраїнського зимового чемпіонату бригад екстреної медичної допомоги з міжнародною участю «Кременецькі медичні ралі – 2018». 32 команди-учасниці, серед яких 18 команд із обласних центрів України, 6 команд – із-за кордону: Республіка Польща, Литва, Ізраїль, 4 команди – вищих навчальних закладів, 2 – приватних клінік, команди – госпіталю прикордонників зі Львова та збірна медичних закладів силових структур.

Серед почесних гостей – заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій Юрик, директор Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» Євген Мороз, начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук, ректор ДВНЗ «Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» Михайло Корда, інші високоповажні представники медичної галузі.

Торік у Чемпіонаті перемогла команда Дніпропетровського центру екстреної медичної допомоги – сьогодні вони отримали право підняти Державний прапор на честь відкриття змагань.

Побажав перемоги найкращим і гарних вражень від нашого краю – усім учасникам та гостям «Кременецьких медичних ралі-2018».

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