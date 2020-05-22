Нова «гра» тернопільських підлітків: випий, роздягни, сфотографуй

Підліткову «гру», або ж, як зараз модно говорити, флешмоб, запустили неповнолітні у Тернополі. Оголені груди та стегна, непристойні жести та повідомлення можна спостерігати в анонімній групі соціальних мереж. Про що спілкуються ще поки що діти та хто нестиме відповідальність за таку обурену поведінку, читайте далі.

З етичних міркувань ми не можемо опублікувати найпікантніші фото із групи “Позор Тернополя”

Всі ми були молодими. Перша цигарка, перші слабоалкогольні напої – все це було, однак ніхто не міг подумати, що вплив компанії та соціальних мереж призведе до того, що не одна сотня батьків почервоніє від побаченого.

«Позор Тернополя» – саме так називається анонімний чат у «Телеграм-каналі» та «Інстаграмі». На сторінці каналу адміністратор виставляє фото провокаційного характеру з інформацією про жертву, яка зображена на ньому. Суть цієї «гри» у тому, аби спіймати свого товариша на чомусь непристойному. А допомогти в цьому може випитий алкоголь. Під одним із постів зустрічаємо слова: «Надія О. 15 років, Тернопільська область, буха в хлам» або інше: «Розвів малишку на секс. Район центр, малій 17 років». На фото чітко зображено оголене тіло дівчинки, яку без тями тягнуть до ванної кімнати парубки. Адміністратор групи називає себе Соня Вітенко. На вигляд дівчині приблизно 18 років. За найбільш провокаційні фото вона обіцяє виставляти особисті інтимного характеру. В цьому анонімному чаті понад мільйон підписників. За вступ туди дівчині на банківську картку слід перерахувати 45 грн. Після цього вона приймає ваш запит і ви маєте повний доступ до фото та відеоматеріалів.

Суть таких вчинків підлітків не зрозуміла. Невже батьки зовсім не навчили дітей, що друзі в цьому світі – на вагу золота. Напевне, у XXI столітті повага та захист не модні серед молоді, тому вони й обрали шлях приниження. Підлітки не соромляться хамити одне одному під час спілкування, підливати до вина горілку, аби зробити провокаційні фото та виставити їх назагал. Не бояться ні поліції, ні батьківського ляпасу, який добряче тут пригодиться.

Найперше хочеться запитати у батьків, чи знають вони, як розважається їхнє чадо, поки ті ходять на роботу та свято вірять, що їхня донька чи син зовсім не такі й у них все під контролем.

Наше видання розповіло про цю анонімну групу правоохоронним органам, які вже розпочали перевірку. Сподіваємось, що винні обов’язково будуть покарані, адже такі дії несуть за собою відповідальність, і не лише адміністративну у вигляді штрафних санкцій, а й кримінальну. Звертаємо увагу батьків: прослідкуйте, будь ласка, за поведінкою ваших дітей. Не допустіть, аби репутацію вашої дитини зруйнували «найкращі друзі».

Іванка Біла



