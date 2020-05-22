Фільм тернопільського режисера здобув престижну нагороду

На фото — Максим Мельник та актори його фільму One Life

Короткометражна стрічка «One life» тернопільського режисера Макса Мельника – серед переможців IV Міжнародного кінофестивалю «Бруківка», що 16 травня відбувся в Кам’янець-Подільському Хмельницької області.

Цьогоріч, у зв’язку з карантином, фест тривав онлайн та отримав ймення «КіберБруківка 2(4)20». Фільм «One life» посів друге місце у номінації фантастика. Для тернополянина це перша фестивальна перемога. А ще – перший фільм, що знімався на мобільний телефон. До слова, Макс і режисер, і сценарист, і монтажер 20-хвилинної стрічки фантастично-філософського змісту. Завдяки тому, що оповідь ведеться від першої особи, глядач наче сам стає головним героєм та проживає його життя: народжується, страждає від розлучення батьків, навчається у школі й універі, служить в армії, одружується та розлучається, стає батьком, їде на війну та гине, а потім…

– Це фільм-роздум про те, що не варто відкладати життя на потім, а жити вже, бо завтра може й не настати, – каже Макс Мельник.

Зйомки стрічки тривали упродовж двох тижнів, задіяно в них було майже 80 людей. Монтаж зайняв два місяці. «One life» – мегазірковий. У фільмі знялися: Марія Стопник, відома за фільмом «Серафима», Тетяна Лаврушко – фільми «Пригоди S Миколая», «Дефективи», «Опер за викликом», «Склянна кімната», «Стоматолог», Віталія Турчин – «Фокстер і Макc», Влад Парадюк – «Довбуш», Максим Мацегорін та акторка Тернопільського обласного драмтеатру Ірина Складан.

Стрічку створено за підтримки Тернопільської кінокомісії. Продюсер – Леонід Бицюра.

До слова, «One life» – це вже друга стрічка Макса Мельника. Першим був іронічний детектив «Пакєт», а в ці дні тривають зйомки третьої короткометражки – «Одноквасник».

Соломія Вершигора



