«Новий Світ» та частина центру Тернополя сьогодні без газу

28 вересня буде припинено газопостачання мікрорайону «Новий Світ» та окремих вулиць у центральній частині міста, повідомляє ПрАТ «Тернопільміськгаз».

У зв’язку з проведенням аварійних робіт на підземному газопроводі низького тиску, 28 вересня з 10:00 до 17:00 год буде припинено газопостачання мікрорайону «Новий Світ», центральної частини міста від вул. Торговиця -вул.Білогірська – вул. Гайова.