13:15 | 28.09.2023
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«Новий Світ» та частина центру Тернополя сьогодні без газу

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28 вересня буде припинено газопостачання мікрорайону «Новий Світ» та окремих вулиць у центральній частині міста, повідомляє ПрАТ «Тернопільміськгаз».

У зв’язку з проведенням аварійних робіт на підземному газопроводі низького тиску, 28 вересня з 10:00 до 17:00 год буде припинено газопостачання мікрорайону «Новий Світ», центральної частини міста від вул. Торговиця -вул.Білогірська – вул. Гайова. 

Адміністрація ПрАТ «Тернопільміськгаз» просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.

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