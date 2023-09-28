Мешканку Тернопільщини засудили та звільнили від покарання за наругу над пам’ятником Бандері

Галицький районний суд Львова виніс вирок айтівиці Вікторії Бибель за осквернення пам’ятника Степанові Бандері. Засуджена заплатила двом хлопцям за те, щоб вони облили пам’ятник червоною фарбою. Суд призначив Вікторії Бибель п’ять років тюрми, але звільнив від покарання з дворічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, у січні 2021 року Вікторія Бибель захотіла осквернити пам’ятник Степанові Бандері у Львові та запропонувала своєму знайомому облити пам’ятник червоною фарбою. Знайомий Бибель погодився та залучив ще одного свого товариша, яким Вікторія Бибель заплатила дві тисячі гривень. Уночі 5 лютого 2021 року двоє хлопців облили пам’ятник червоною фарбою.

У матеріалах справи вказано, що Вікторія Бибель є уродженкою села Звенигород на Тернопільщини. Вона навчалась у «Львівській політехніці» за напрямком комп’ютерна інженерія. Обвинувачена є ФОПом, її основний вид діяльності – комп’ютерне програмування.

Вікторію Бибель обвинувачували в організації осквернення пам’ятника, «спорудженого в пам’ять особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, борця за незалежність України у ХХ столітті». Під час судового розгляду обвинувачена визнала свою провину.

Призначаючи покарання суд врахував, що Вікторія Бибель разом із родичами доглядає за своїй батьком-військовим, який отримав бойове поранення під час повномасштабного вторгнення.

Справу розглянула суддя Христина Мисько, яка визнала обвинувачену винною та призначила їй п’ять років тюрми, однак звільнила від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.

Додамо, що раніше суди також призначили умовні терміни двом виконавцям наруги над пам’ятником Степанові Бандері.



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