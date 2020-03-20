Новий циклон: від завтра на Тернопільщині прогнозують мороз і сніг

За повідомленням Тернопільського гідрометеорологічного центру у зв’язку з впливом атмосферних фронтів від циклону, що зміщується з території Румунії на Східну Україну та одночасно вторгненням арктичного повітря, на території Тернопільщині 21-25 березня 2020 року очікується зміна погодних умов.

Зокрема, спостерігатиметься відчутне зниження температури повітря: вночі до 2-7 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла.

21 березня опади очікуються у вигляді дощу.

22-23 березня мокрий сніг та сніг.

На дорогах ожеледиця. Утворення незначного та тимчасового снігового покриву.

24-25 березня утримається холодна, без опадів, погода.

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