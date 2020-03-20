У Тернопільський центр зайнятості слід приходити у масці, з рукавичками та своєю ручкою
Тернопільська обласна служба зайнятості повідомляє, що у зв’язку з введенням карантину на території всієї держави служба переходить у дистанційний режим роботи.
Працює ПРЯМА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ обласної служби зайнятості:
(0352) 23-51-95 – для населення,
(0352) 23-49-82 – для роботодавців
Можна звернутися на електронну пошту: ocz_tr@dсz.gov.ua
Контакти міськрайонного та районних центрів зайнятості, філій обласного центру зайнятості
https://ter.dcz.gov.ua/…/kontakty-miskrayonnogo-ta-rayonnyh…
Отримати відповіді на запитання щодо роботи в умовах карантину та оперативну інформацію Ви можите на Фейсбук-сторінці і Вебсайті Тернопільської обласної служби зайнятості.
За необхідності відвідування місцевого підрозділу служби зайнятості обов’язково бути в МАСЦІ, бажано мати рукавички та свою ручку!
Дякуємо за розуміння! Бережіть себе та близьких!