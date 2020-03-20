У Тернопільський центр зайнятості слід приходити у масці, з рукавичками та своєю ручкою

Тернопільська обласна служба зайнятості повідомляє, що у зв’язку з введенням карантину на території всієї держави служба переходить у дистанційний режим роботи.

Працює ПРЯМА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ обласної служби зайнятості:

(0352) 23-51-95 – для населення,

(0352) 23-49-82 – для роботодавців

Можна звернутися на електронну пошту: ocz_tr@dсz.gov.ua

Контакти міськрайонного та районних центрів зайнятості, філій обласного центру зайнятості

https://ter.dcz.gov.ua/…/kontakty-miskrayonnogo-ta-rayonnyh…

Отримати відповіді на запитання щодо роботи в умовах карантину та оперативну інформацію Ви можите на Фейсбук-сторінці і Вебсайті Тернопільської обласної служби зайнятості.

За необхідності відвідування місцевого підрозділу служби зайнятості обов’язково бути в МАСЦІ, бажано мати рукавички та свою ручку!

Дякуємо за розуміння! Бережіть себе та близьких!