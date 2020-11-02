“Облили зеленкою та торт в обличчя”, – так в Тернополі діти привітали друга з днем народження

У рамках святкування дня народження підлітка у одній із багатоповерхівок Тернополя троє підлітків облили “зеленкою” юнака, а разом із ним – і стіни входу до під’їзду. Четвертий товариш все святкове дійство фільмував на свій мобільний телефон. Відео, на якому видно, як малолітні “жартівники” знущаються з іменинника, а разом із ним – з місця загального користування, з етичних міркувань не публікуємо.



На ньому видно, що друзі прийшли “привітати” іменинника, але щойно той відчинив вхідні двері – добряче зарядили йому тортом у обличчя. Коли він вирішив вийти з під’їзду, щоб ймовірно, висловити своє обурення, друзі організували йому щедрий душ з “зеленки”, а “на закуску” для нього залишили фонтан із шампанського.

Як розповідають у ДП “Люкс Житло” ПП “Люкс”, вхід до під’їзду поремонтували та пофарбували влітку. І хоча можна розцінювати цей випадок лише з точки зору небезпеки опіку слизової оболонки очей у іменинника та про інші наслідки такого “привітання”, в межах компетенції нашого ресурсу ми закликаємо також звернути увагу на свідоме псування спільного майна мешканців багатоповерхівки. Просимо батьків провести бесіди із своїми дітьми щодо небезпеки та неприйнятності такого варіанту привітання.