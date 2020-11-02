У Тернополі відбудеться грандіозна подія

Вистава «Чайка Джонатан Лівінгстон» уперше буде представлена на сцені ПК «Березіль»

5 листопада на сцені Палацу культури «Березіль» відбудеться грандіозна подія. Вистава за мотивами однойменної повісті Річарда Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон».

«Для нас немає жодних меж…» Такими словами просякнута вся вистава. За неї режисер Ігор Кусяк узявся ще влітку. Організував кастинг та приступив до роботи. Близько трьох місяців, не покладаючи рук, режисер разом з акторами працювали пліч-о-пліч. Відточували мізансцени, змінювали придумані ідеї та залучали хореографів. На сцені «Березолю» таке дійство вперше. І ця хвилююча подія не може залишити нікого байдужим.

– Близько восьми років цей матеріал був у моїй голові і я хотів дати йому життя. Склалися обставини так, що саме в даний час він буде максимально актуальним і від побаченого глядач багато чого зрозуміє, перегляне своє бачення на звичні речі. Це новий проєкт, якому ми даємо життя. Такого поєднання у нашому місті ще не було, тому це буде цікаво для молоді, а також для батьків, до того ж це і шкільний матеріал, – розповідає режисер ПК «Березіль» Ігор Кусяк.

Повість «Чайка Джонатан Лівінгстон» є притчею. Режисер власноруч написав сценарій, прописав для акторів виразніші сцени та надав цьому матеріалу більш театрального забарвлення. У виставу залучені актори з інших міст, їх режисер шукав дуже довго, але коли побачив, зрозумів: це саме те, що потрібно. Також на сцені глядач зможе побачити поєднання драми й сучасних танців, які майстерно передаватимуть усі події вистави та додаватимуть їй грандіозності.

– У виставі задіяні професійні актори: Роман Демчук, Соломія Вершигора, молоді актори Влад Партика та Валерія Пришляк, Наталія Іванчук, Василь Боднар, а ще бере участь танцювальна студія Сhicamoca studio . Хореограф Руслан Партика. З його допомогою вистава має особливий колір. Повірте, поєднати брейкданс із драмою надто складно, але це вражаюче. З такою командою професіоналів це буде суперкруте дійство, яке залишиться в пам’яті кожного. Насправді важко ламати стереотипи, коли звикаєш бачити все одне і те ж. Але свій кругозір варто розширювати, не зациклюватись на тому, що театр має лише дві функції: смішити і доводити до сліз. Театральне мистецтво повинно змінювати…свідомість, бачення, думки…- додає режисер.

Головний герой – чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон, хоче знати, чи зможе вона літати вище всіх. Він ставить перед собою запитання, яке досі нікого не турбувало. Хоче знати, що він може та на що здатен. Випробовуючи свої можливості, він часто зазнає поразок…

Автор у цю притчу заклав найсокровенніші речі. Завдання глядача – розпізнати їх та отримати відповідь на свої внутрішні запитання. Вистава про перешкоди, про труднощі, про заборони, про те, як найрідніші люди ламають та відвертаються від своїх дітей, тому виставу обов’язково варто переглянути підліткам та їхнім батькам.

– Вистава є дуже мотиваційною. Для мене це величезний досвід. Сам стараюся ніколи не зупинятися. Вистава показує, на що здатна людина і водночас від чого їй треба відмовитися, через що пройти, аби досягти своєї мети. Присутня також лінія любові… Більше розповідати нічого не буду, адже це треба побачити, – каже головний герой Владислав Партика.

Кожен із нас щодня стоїть перед вибором: зробити як усі, піти по накатаній системою стежці чи обрати свій шлях високого та незалежного польоту, тим самим іти за покликом душі?

– Знаєте, коли страшно? Коли ти обрав свій шлях, знаєш, чим хочеш займатися, а тобі кажуть, що це не твоє, тобі це не подобається, тобі не варто цього робити. Коли від тебе відрікаються батьки, яким завжди видніше, що повинні робити діти. Такий собі нездоровий егоїзм. За своєю природою батьки не можуть воювати з дітьми, це проти законів Всесвіту, в цій виставі багато батьків упізнають себе, і я би дуже хотіла, аби вони зрозуміли, що поважати вибір своєї дитини завжди треба. А обезцінення її праці і неприйняття того, що дитина зробила не так, як придумали собі батьки, – це проблеми батьків, – додає актриса Соломія Вершигора.

Репетиції вистави проходили в умовах карантину, режисер дотримувався всіх карантинних норм, у такому ж режимі й проходитиме вистава. Квитки можна придбати в ЦУМі у відділі «Коніка», а також на сайті:

https://te.kontramarka.ua/uk/cajka-dzonatan-livingston-64967.html?fbclid=IwAR21ehwJbKc6KNQMlkprnTGJ6H2IVCCvlnhUkbhStlL25VnaNgdyzxNDmlg

Отже, вже 5 листопада о 19:00 у ПК «Березіль» відбудеться легендарна подія – вистава, від котрої застигає кров у жилах. Такого у нашому місті ще не робив ніхто. Приходьте, не прогавте шансу побачити те, чого прагне ваша душа.

Доведіть собі, що для вас головне – політ, а не їжа…



