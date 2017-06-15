Очільник Тернопільщини Степан Барна розповів про стан брата, який врізався в травмай

Очільник Тернопільщини Степан Барна розповів про стан брата Олега, який врізався в травмай.

Друзі, дякую за турботу, з Олегом все гаразд. Одужує, лікарі, кажуть, за кілька днів випишуть. Сьогодні, з братом розмовляв по телефону- жартував, з гумором все добре. Бережіть себе! – пише чиновник в мережі Фейсбук.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Києві на площі Перемоги автомобіль нардепа в’їхав у трамвай, а трамвай, в свою чергу, зійшов з рейок. Постраждали водій та пасажир автомобіля. “Швидка” госпіталізувала постраждалих.



