Понад 30 тисяч адмінпослуг: за чим найчастіше звертаються у податкову платники Тернопільщини

Протягом січня-квітня 2026 року фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області надали платникам 30 036 адміністративних послуг.

Найбільший попит мають послуги з видачі картки платника податків та внесення відповідних даних до паспорта громадянина України. Цим сервісом скористалися 10 364 фізичні особи (35,5% від загального обсягу).

На другому місці – надання відомостей із Державного реєстру про суми та джерела виплачених доходів і утриманих податків, таку інформацію отримали 5 404 особи (18%).

Третю позицію посідає бізнес-орієнтована послуга: видача витягів із реєстру платників єдиного податку, яких було сформовано 4 301 одиницю (14,3%).

Також актуальною залишається довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за якими покладено на податкові органи, фахівці видали 1 465 таких документів (4,9%).

Податкова служба Тернопільщини продовжує вдосконалювати обслуговування, роблячи ставку на швидкість, прозорість та комфорт для кожного. Також для економії часу та зручності рекомендуємо активно користуватися офіційними дистанційними сервісами ДПС, зокрема Електронним кабінетом, мобільним застосунком «Моя податкова» та функціоналом електронного листування з ДПС.