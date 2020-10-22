Офіційно: 22 жовтня видужало 389 осіб, підтверджено 315 випадків зараження COVID-19 та дві смерті

Станом на 22 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 18278 випадках діагноз лабораторно підтверджений (16971 випадок – дорослі, 1307 випадків – діти), з них 234 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 13194 особи.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 4994 (3388 одужало, 52 летальних, 1554 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 859 (705 одужало, 8 летальних, 146 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 880 (514 одужало, 16 летальних, 350 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 846 (676 одужало, 16 летальних, 154 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 838 (636 одужало, 12 летальних, 190 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 879 (606 одужало, 18 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 255 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 884 (650 одужало, 10 летальних, 224 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 457 (374 одужало, 3 летальних, 80 продовжують хворіти);

– Козівський район – 568 (408 одужало, 4 летальних, 156 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1151 (921 одужало, 18 летальних, 212 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 473 (401 одужало, 2 летальних, 70 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 748 (580 одужало, 10 летальних, 158 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 531 (398 одужало, 4 летальних, 129 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 213 (129 одужало, 3 летальних, 81 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 712 (473 одужало, 18 летальних, 221 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1439 (1048 одужало, 12 летальних, 379 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1252 (893 одужало, 13 летальних, 346 продовжують хворіти);

– Шумський район – 554 (394 одужало, 14 летальних, 146 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 389 осіб;

проведено 1142 дослідження методом ПЛР;

підтверджено 315 випадків зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 2 летальних випадки: жінка 64 р. с. Лосяч Борщівський район, жінка 49 р. м. Тернопіль.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (47 осіб)

Бережанський район (22 особи):

• м. Бережани – 9

• с. Гутиська – 1

• с. Вільховець – 1

• с. Шибалин – 3

• с. Куропатники – 1

• с. Нараїв – 3

• с. Куряни – 1

• с. Поручин – 2

• с. Стриганці – 1

Борщівський район (0 осіб)

Бучацький район (9 осіб):

• м. Бучач – 4

• с. Доброполе – 1

• с. Переволока – 1

• с. Жизномир – 1

• с. Цвітова – 1

• с. Підзамочок – 1

Гусятинський район (31 особа):

• смт Гусятин – 13

• м. Копичинці – 3

• с. Зелене – 1

• смт Гримайлів – 2

• с. Городниця – 3

• с. Ємелівка – 4

• с. Малі Бірки – 1

• с. Васильківці – 1

• с. Буцики – 1

• с. Старий Нижбірок – 1

• с. Сидорів – 1

Заліщицький район (29 осіб):

• м. Заліщики – 13

• с. Добрівляни – 1

• с. Іване-Золоте – 1

• с. Зозулинці – 1

• с. Бересток – 1

• с. Бедриківці – 7

• с. Попівці – 1

• с. Кошилівці – 1

• с. Касперівці – 2

• с. Дорогичівка – 1

Збаразький район (10 осіб):

• м. Збараж – 9

• с. Синява – 1

Зборівський район (13 осіб):

• м. Зборів – 5

• с. Присівці – 1

• с. Кабарівці – 1

• с. Футори – 2

• с. Заруддя – 1

• с. Гаї-За-Рудою – 1

• с. Коршилів – 1

• смт Залізці – 1

Козівський район (15 осіб):

• смт Козова – 5

• с. Великий Ходачків – 1

• с. Кальне – 1

• с. Ценів – 2

• с. Вікторівка – 1

• смт Козлів – 1

• с. Велика Плавуча – 1

• с. Конюхи – 1

• с. Мала Плавуча – 1

• с. Плотича – 1

Кременецький район (20 осіб):

• м. Кременець – 10

• м. Почаїв – 5

• с. Крижі – 1

• с. Сапанів – 1

• с. Бонівка – 1

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Рудка – 1

Лановецький район (0 осіб)

Монастириський район (23 особи):

• м. Монастириська – 12

• с. Нова Гута – 1

• с. Доброводи – 5

• с. Ковалівка – 4

• с. Дубенка – 1

Підволочиський район (21 особа):

• смт Підволочиськ – 5

• м. Скалат – 3

• с. Лисичинці – 2

• с. Качанівка – 3

• с. Галущинці – 1

• с. Колодіївка – 1

• с. Остап’є – 1

• с. Оріховець – 2

• с. Хмелиська – 1

• с. Кам’янки – 1

• с. Супранівка – 1

Підгаєцький район (14 осіб):

• м. Підгайці – 9

• с. Галич – 1

• с. Сільце – 2

• с. Старе Місто – 1

• с. Литвинів – 1

Теребовлянський район (10 осіб):

• м. Теребовля – 1

• с. Маловоди – 1

• с. Струсів – 1

• с. Мшанець – 2

• с. Вишнівчик – 1

• с. Ілавче – 1

• с. Застіноче – 1

• с. Соснів – 1

• с. Панталиха – 1

Тернопільський район (31 особа):

• с. Петриків – 15

• с. Великий Глибочок – 2

• с. Гаї-Гречинські – 1

• с. Соборне – 1

• с. Великі Гаї – 7

• с. Дичків – 1

• с. Красівка – 2

• с. Байківці – 1

• с. Товстолуг – 1

Чортківський район (13 осіб):

• м. Чортків – 10

• с. Скородинці – 2

• с. Біла – 1

Шумський район (7 осіб): • м. Шумськ – 5 • с. Кордишів – 1 • с. Бриків – 1