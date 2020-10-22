Офіційно: 22 жовтня видужало 389 осіб, підтверджено 315 випадків зараження COVID-19 та дві смерті
Станом на 22 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 18278 випадках діагноз лабораторно підтверджений (16971 випадок – дорослі, 1307 випадків – діти), з них 234 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 13194 особи.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 4994 (3388 одужало, 52 летальних, 1554 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 859 (705 одужало, 8 летальних, 146 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 880 (514 одужало, 16 летальних, 350 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 846 (676 одужало, 16 летальних, 154 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 838 (636 одужало, 12 летальних, 190 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 879 (606 одужало, 18 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 255 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 884 (650 одужало, 10 летальних, 224 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 457 (374 одужало, 3 летальних, 80 продовжують хворіти);
– Козівський район – 568 (408 одужало, 4 летальних, 156 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1151 (921 одужало, 18 летальних, 212 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 473 (401 одужало, 2 летальних, 70 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 748 (580 одужало, 10 летальних, 158 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 531 (398 одужало, 4 летальних, 129 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 213 (129 одужало, 3 летальних, 81 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 712 (473 одужало, 18 летальних, 221 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1439 (1048 одужало, 12 летальних, 379 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1252 (893 одужало, 13 летальних, 346 продовжують хворіти);
– Шумський район – 554 (394 одужало, 14 летальних, 146 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 389 осіб;
проведено 1142 дослідження методом ПЛР;
підтверджено 315 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 2 летальних випадки: жінка 64 р. с. Лосяч Борщівський район, жінка 49 р. м. Тернопіль.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (47 осіб)
Бережанський район (22 особи):
• м. Бережани – 9
• с. Гутиська – 1
• с. Вільховець – 1
• с. Шибалин – 3
• с. Куропатники – 1
• с. Нараїв – 3
• с. Куряни – 1
• с. Поручин – 2
• с. Стриганці – 1
Борщівський район (0 осіб)
Бучацький район (9 осіб):
• м. Бучач – 4
• с. Доброполе – 1
• с. Переволока – 1
• с. Жизномир – 1
• с. Цвітова – 1
• с. Підзамочок – 1
Гусятинський район (31 особа):
• смт Гусятин – 13
• м. Копичинці – 3
• с. Зелене – 1
• смт Гримайлів – 2
• с. Городниця – 3
• с. Ємелівка – 4
• с. Малі Бірки – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Буцики – 1
• с. Старий Нижбірок – 1
• с. Сидорів – 1
Заліщицький район (29 осіб):
• м. Заліщики – 13
• с. Добрівляни – 1
• с. Іване-Золоте – 1
• с. Зозулинці – 1
• с. Бересток – 1
• с. Бедриківці – 7
• с. Попівці – 1
• с. Кошилівці – 1
• с. Касперівці – 2
• с. Дорогичівка – 1
Збаразький район (10 осіб):
• м. Збараж – 9
• с. Синява – 1
Зборівський район (13 осіб):
• м. Зборів – 5
• с. Присівці – 1
• с. Кабарівці – 1
• с. Футори – 2
• с. Заруддя – 1
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Коршилів – 1
• смт Залізці – 1
Козівський район (15 осіб):
• смт Козова – 5
• с. Великий Ходачків – 1
• с. Кальне – 1
• с. Ценів – 2
• с. Вікторівка – 1
• смт Козлів – 1
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Конюхи – 1
• с. Мала Плавуча – 1
• с. Плотича – 1
Кременецький район (20 осіб):
• м. Кременець – 10
• м. Почаїв – 5
• с. Крижі – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Рудка – 1
️Лановецький район (0 осіб)
️Монастириський район (23 особи):
• м. Монастириська – 12
• с. Нова Гута – 1
• с. Доброводи – 5
• с. Ковалівка – 4
• с. Дубенка – 1
Підволочиський район (21 особа):
• смт Підволочиськ – 5
• м. Скалат – 3
• с. Лисичинці – 2
• с. Качанівка – 3
• с. Галущинці – 1
• с. Колодіївка – 1
• с. Остап’є – 1
• с. Оріховець – 2
• с. Хмелиська – 1
• с. Кам’янки – 1
• с. Супранівка – 1
Підгаєцький район (14 осіб):
• м. Підгайці – 9
• с. Галич – 1
• с. Сільце – 2
• с. Старе Місто – 1
• с. Литвинів – 1
Теребовлянський район (10 осіб):
• м. Теребовля – 1
• с. Маловоди – 1
• с. Струсів – 1
• с. Мшанець – 2
• с. Вишнівчик – 1
• с. Ілавче – 1
• с. Застіноче – 1
• с. Соснів – 1
• с. Панталиха – 1
Тернопільський район (31 особа):
• с. Петриків – 15
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Соборне – 1
• с. Великі Гаї – 7
• с. Дичків – 1
• с. Красівка – 2
• с. Байківці – 1
• с. Товстолуг – 1
️Чортківський район (13 осіб):
• м. Чортків – 10
• с. Скородинці – 2
• с. Біла – 1
Шумський район (7 осіб):
• м. Шумськ – 5
• с. Кордишів – 1
• с. Бриків – 1