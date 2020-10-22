Віктор Чумак підтримав кандидата у мери Тернополя Олексія Станька та зустрівся з активом місцевої «Хвилі» (відео)

Актив громадянського руху «Хвиля» зустрівся із засновником Віктором Чумаком.

Головний військовий прокурор України 2019-2020 років, засновник Громадянського руху «Хвиля» Віктор Чумак завітав до Тернополя.

У рамках свого приїзду Віктор Васильович поспілкувався із командою тернопільської «Хвилі» та розповів, чому підтримує кандидата на посаду мера Тернополя Олексія Станька.

– Сьогодні я побачив розумних людей з нормальними очима, у яких немає бажання щось урвати для себе. У них є бажання змінити країну, а країна починає змінюватися знизу – з місцевого самоврядування. На жаль, місцеве самоврядування в нас хворіє страшною хворобою. Воно перетворилося на феодальні частинки країни, де кожен мер має підтримку прокуратури, СБУ – кум, брат, сват сидять на цих посадах. Владу треба змінювати якомога частіше, аби вона не «прилаштувалася» до силових структур, до економіки регіону, – пояснив Віктор Чумак. – Я знаю Олексія Станька два роки. Це – хороший організатор, патріот. Сьогодні я почув його програму, бачення розвитку Тернополя. Людина росте, готова йти на посади і брати на себе відповідальність.

Кандидат на посаду мера Тернополя Олексій Станько подякував Віктору Чумаку за довіру.

– Щиро дякую Віктору Васильовичу за підтримку й за те, що передає свій досвід молодій команді. Вже не так багато часу залишилося до виборів, тому ми просимо тернополян підтримати мою кандидатуру на мера Тернополя, а також команду «Хвилі» до Тернопільської міської ради. Ми зібрали найкращих фахівців з усіх галузей, які ніколи не були при владі. Гарантую, що кожен з них чесний та справедливий, – наголосив Олексій Станько.