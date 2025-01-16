Аналіз бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2025 рік: місцева влада не думає про війну

В умовах триваючої війни, коли Україна бореться за свою незалежність, міська влада Тернополя представила бюджет на 2025 рік. Проте, попри заклики волонтерів та депутатів зосередити більше коштів на підтримку Збройних сил України (ЗСУ), міський бюджет знову не відображає належної уваги до пріоритету обороноздатності.



Волонтери та депутати неодноразово наголошували на необхідності спрямувати більше коштів саме на підтримку ЗСУ, а не на непотрібні витрати, які можна відкласти на час після Перемоги. Місцеві активісти проводили акцію під міською радою, яка отримала назву «ЗСУ в першу чергу». Вони закликали міську раду зосередити ресурси на обороноздатності, адже у час війни всі фінансові можливості мають бути направлені на допомогу армії, а не на ремонтні роботи чи утримання міських установ, які можна перенести.



Проте, на жаль, схоже, що міський голова Тернополя Сергій Надал не зовсім усвідомлює, яку загрозу несе війна для України, і не дослухається до цих важливих закликів. Він продовжує підтримувати бюджет, в якому обороноздатність не є пріоритетом.



Основні напрями видатків бюджету:

• Житлово-комунальне господарство (ЖКГ): 35% від загального бюджету спрямовано на підтримку та розвиток інфраструктури міста. Це включає капітальні ремонти, покращення доріг та інші важливі проєкти.

• Обороноздатність: На заходи з територіальної оборони виділено 41 199 700 грн, що становить лише 2,51% від загального бюджету. Ці кошти спрямовуються на забезпечення безпеки міста та підтримку місцевих сил оборони в умовах війни.

• Освіта та медицина: Значні кошти також виділені на підтримку освітніх та медичних закладів, що дозволяє забезпечити безперебійну роботу цих установ під час війни.

• Соціальна політика: Управління соціальної політики отримає 43 100 000 грн для реалізації програм соціального захисту населення.



Бюджет Тернопільської громади на 2025 рік, на перший погляд, підтримує важливі сфери життєдіяльності міста, але виникає серйозне питання щодо пріоритетів у використанні ресурсів. Хоча частина коштів і передбачена на оборону, загальна сума на ці цілі залишається недостатньою. Більш активне сприяння міської ради в підтримці ЗСУ стало б реальним кроком у ці складні часи.







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