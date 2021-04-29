Патрульні назвали шість найнебезпечніших доріг у Тернополі

Тернопільські патрульні посилюють контроль на аварійних ділянках доріг, де від початку 2021 року сталося найбільше ДТП з постраждалими.

Статистичні дані аналізу аварійності в м. Тернополі за останній квартал свідчать про збільшення кількості ДТП на окремих вулицях міста:

на проспекті С. Бандери, в межах будинків № 72 – № 93, сталося 7 аварій;

на вулиці Микулинецькій – 5 аварій;

на вулиці Руській, в межах будинків № 22 – № 40, – 5 аварії;

на вулиці Генерала М. Тарнавського – 4 аварії;

на вулиці Бродівській, в межах будинків № 4 – № 44 А, – 3 аварії;

на вулиці Князя Острозького, в межах будинків № 23 – № 55, – 4 аварії;

Окрім того, патрульні визначили, що найбільше автопригод трапляється у вівторок та середу (17% від загальної кількості ДТП), а пік аварійності припадає на 11-ту та 17-ту години.

Аби знизити кількість дорожньо-транспортних пригод, патрульні проводять профілактичні бесіди з водіями та пішоходами про недопущення порушень ПДР на вказаних ділянках. Злісних же порушників інспектори притягують до відповідальності згідно з положеннями КУпАП.