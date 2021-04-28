Мрія у борг: Талановитій дівчинці треба 2000$, щоб виплатити бандуру

Щоб здійснити мрію старшої доньки Марії, багатодітна сім’я Іваніцьких вже два роки збирає кошти на бандуру. Талановита дівчина з семи років займається музикою. Розпочинала із простої чернігівської бандури, на якій навчалась в Острівській музичній школі, потім поступила в Львівський музичний фаховий коледж, де спеціалізуються на, так званих, львівських бандурах.

Для майбутнього творчого зросту і майстерності в техніці виконання, потрібен хороший інструмент, тому що це великий відсоток успіху в майбутньому, як він буде звучати. Мені порадили знайти львівську бандуру і з часом я познайомилася з майстром Рубаєм Віктором, який запропонував корпус бандури і казав, що буде готовий її зробити, тобто це йде майстрова бандура, не фабрична, її звук відрізняється чистотою і глибиною, мені надзвичайно подобається. Я в майбутньому мрію виступати і творити чудеса на ній, -ділиться Марійка.

3200 доларів – така ціна бандури. Для сім’ї з шести дітей — це велика сума, тому майстер погодився зробити її в борг.

Він дозволив взяти інструмент, віднісся дуже людяно, казав, що все розуміє, тим більше багатодітна сім’я, сказав,- ти займайся і з часом по частинах віддасте.

Мати Галина розповідає, вдалось назбирати певну суму власними силами та завдяки допомозі небайдужих.





Ця бандура має вже свою історію, ми вже два роки збираємо на неї гроші, вдалося назбирати 1200 доларів, ми їх заплатили і він дав нам цей інструмент, але за нами залишився борг. Це дякуючи добрим людям, які допомогли грошима, -говорить Галина Іваніцька.

В репертуарі Марійки багато народних пісень і водночас класичних творів, а ще її творчість принесла безліч перемог та нагород, остання з них гран-прі в міжнародному конкурсі музикантів.

В загальному, я зараз мрію опанувати вміння виконувати і хочу показати, що бандура — це не лише інструмент, на якому можливо виконувати народні пісні, а на якому звучать і романси, і класика, поліфонії і щось новіше. Тобто бандура- це чудо, особливо для української нації, я дуже мрію колись виконувати на рівні і представляти бандуру.

А ще Марійка хоче віддячити тим, хто допоможе здійснити її мрію.

Здійснювати свою мрію, не знаю наскільки мені це вдасться, не знаю як мене далі поведе життя, але я щиро вірю, що воно буде з бандурою і моя велика мета – це могти колись цією справою, яку я люблю, нести бандуру в світ, тобто нашу національність і крім того, мати змогу допомагати іншим — як і духовно, так і матеріально. Для мене дуже багато приклалося людей, які матеріально підтримували мою сім’ю, для мене це дуже важливо в майбутньому мати змогу допомогти комусь так само, як мені

Залишилося назбирати 2 тисячі доларів. У благодійному фонді «Покрова» вирішили підтримати сім‘ю певною сумою та подбати, щоб про історію Марійки дізналося більше людей. Долучитись можете і ви, переказавши гроші на картку Галини Іваніцької.

Карта 5168 7573 2520 9437 Іваніцька Галина Станіславівна





