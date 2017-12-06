Патрульні оштрафували в Тернополі чоловіка, який йшов… з повітряними кульками

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Тернополя, минулої ночі поліцейські оштрафували нетверезого громадянина з повітряними кульками.

“Хлопця, який волочив за собою арку з повітряних кульок, патрульні помітили на вулиці Крушельницької близько 00:40 години, 5 грудня, — йдеться у повідомленні патрульної поліції міста. — Угледівши патрульний автомобіль, він почав втікати”.

«Коли ми наздогнали громадянина і запитали звідки у нього ці кульки, він відповів, що взяв їх у парку Шевченка і несе в подарунок матері. Встановивши його особу, з’ясувалося, що він уродженець Бучацького району. Зовнішні ознаки вказували, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння», – розповів заступник командира батальйону Іван Спридонюк.

Патрульні доставили 18-річного хлопця до відділку поліції, де на нього винесли постанову за ст. 178 КУпАП (поява у громадському місці у стані алкогольного сп’яніння). Опісля передали працівнику карного розшуку.#ternopilpolice