Як у тернопільській школі бавились в гру “Літаючі яйця”

Нещодавно в Тернопільській школі № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов побували представники благодійного фонду “Карітас” – психолог Хрущ Андрій Романович та соціальний педагог Аркуша Ольга Сергіївна.

Гості провели в 7-А класі інтерактивну психологічну гру “Літаючі яйця”. У забавці взяли участь 24 учні, повідомляють на сайті навчального закладу. Того дня учні вчилися приймати групові рішення, відстоювати свою позицію, взаємодіяти в групі. Кульмінаційним моментом гри став експеримент з польотом літачків з яйцем на борту. Створити такі літачки було завданням для учнів.

Фото з сайту школи.