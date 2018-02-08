Патрульні затримали іноземця-дебошира

«Чоловік дзвонив у двері і зі всієї сили бив по них кулаком», – жалілася патрульним мешканка вулиці Гайової на свого сусіда-іноземця. Вона перелякалася і негайно зателефонувала на спецлінію 102. Виклик надійшов 6 лютого, близько 21-ї години.

Під час спілкування з жінкою у сусідній квартирі почувся шум. Звідти вибіг чоловік і почав кричати. Патрульні спробували його заспокоїти, але він не припиняв. За словами інспекторів, громадянин був з явними ознаками наркотичного сп’яніння.

З’ясувалося, що хлопець – студент одного з вишів Тернополя. На місці працювала слідчо-оперативна група. У квартирі, де проживав іноземець, слідчі вилучили два пакетики із подрібненою речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну. По даній події відкрите кримінальне провадження за ст. 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту)