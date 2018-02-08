Бережанських чиновників в місячний термін просять повернути всі премії за 2015-2017 роки

Жителька міста Бережани Надія Копина вимагає чиновників міської ради повернути кошти, витрачені на премії всьому складу апарату. Відповідне звернення жінка надіслала депутатам Бережанської міської ради.

КЛОПОТАННЯ

ПРОСИМО ДОБРОВІЛЬНО весь апарат Бережанської міської ради!!! (в місячний термін), повернути в міський бюджет кошти, що були витрачені на виплати премій всьому складу апарату Бережанської міської ради , надбавок за особливі досягнення в роботі та інші необов’язкові (стимулюючі) виплати за період 2015- 2017 роки в повному обсязі.

Така дія є вимушеною та необхідною у зв’язку з неспроможністю міського голови Я.В.Музички вишукати в міському бюджеті кошти в сумі 5 млн. грн., що необхідні для співфінансування капітального ремонту траси М-12 «Стрий-Тернопіль-Кіровоград –Знам’янка», враховуючи жахливий стан міста Бережани в цілому, та вважаючи роботу міського голови та апарату міської ради вкрай незадовільною та неефективною так як Служби автомобільних доріг у Тернопільській області буде самостійно організовувати проводження капітального ремонтну дороги з одночасним перевлаштування інженерних комунікацій на які є виділено ще в 2017році кошти в місцевому бюджеті в розмірі 2.9 мільйони гривень які були на депозиті міської ради. Робота велася не прозоро та не публічно.

Вказані кошти спрямувати на співфінансування ремонту траси М-12 та встановити жорсткий громадський контроль за участю ініціативної групи громади міста, за подальшим використанням всіх коштів міського бюджету у зв’язку з непрозорістю їх використання та недовірою до міської влади.

У випадку відмови від добровільного повернення вищезазначених виплат, громада міста звертатиметься з колективним позовом до суду про примусове стягнення та повернення в міський бюджет, неефективно використаних коштів, оскільки громада вважає роботу міського голови та чиновників міської ради незадовільною, та такою, що не заслуговує на додаткові (стимулюючі) виплати.