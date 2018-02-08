ТВК знову не спромоглася позбавити мандатів трьох обранців від Батьківщини, які голосували за Генплан

6 лютого відбулося засідання територіально виборчої комісії Тернопільської міської ради. Нагадаємо, що на минулій зустрічі її члени проголосували за відкликання трьох депутатів, колишніх членів партії ВО “Свобода” – Івана Сороколіта, Ігоря Турського та Романа Навроцького. Відповідно, якщо їх позбавили повноважень, то звільнені депутатські крісла мають зайняти троє наступних членів партії у списку. Першим на черзі був нинішній заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – Леонід Бицюра.

Проте під час засідання комісії головуючий озвучив доказ, який унеможливлює такий крок. Він представив заяву трьохрічної давності, в якій Бицюра особисто просив зняти його із реєстрації, як кандидата в депутати під час виборів 30 жовтня 2015 року. “За” скасування реєстрації кандидата у депутати проголосувало 11 членів комісії.

На засіданні ТВК підняли не менш скандальне питання, а саме відкликання трьох депутатів, які голосували за прийняття змін до Генерального плану Тернополя – Петра Поврозника, Наталію Шоломейук та Андрія Артимовича. На той момент дії обранців не були узгоджені з однопартійцями. Саме тому, відбулись громадські слухання, на яких було ініційоване рішення про позбавлення їх депутатських мандатів. Проте члени комісії майже одноголосно вирішили припинити ініціативу відкликання. Головуючий посилався на те, що багато записів на відкликання були з порушеннями, а виборча квота у Тернополі складає близько 1500 голосів.

Як повідомляє сайт тернопільських новин “Терен”, скликали засідання ТВК на прохання частини представників партій, які подали відповідну заяву. Проте, це вже не перше засідання територіально виборчої комісії Тернопільської міської ради, яке приводить в нерозуміння активістів та громадян.