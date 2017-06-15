Пенсіонер з Тернопільщини у власній хаті прихистив злодія

Чуйність до людини, яка втрапила у важку життєву ситуацію, обернулася для 63-річного жителя Бучача втратою власного майна.

Пожилець, якому пенсіонер дав дах на головою, систематично його обкрадав. Що пустив, до хати злодія, господар зрозумів, коли у нього зникли електроінструменти. Через декілька днів пропало ще 50 кілограмів м’яса, а згодом і два металевих бідони.

Зрештою чоловік звернувся з відповідною заявою до районних поліцейських.

Крадій у скоєному зізнався. Йому інкримінують три факти крадіжки , вчинені повторно (ч.2 статті 1885 ККУ).