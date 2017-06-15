Працівник гральних автоматів на пр.Бандери у Тернополі постане перед судом

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом) стосовно адміністратора залу ігрових автоматів.

Встановлено, що тернополянин впродовж січня-березня 2016 року, з метою незаконного збагачення, систематично надавав доступ клієнтам грального закладу до азартних ігор. Діяльність підпільного казино, що функціонувало у м. Тернополі по вул. С.Бандери, 94 припинили правоохоронці у березні 2016 року. Розслідування завершено.

Довідково: Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від 10 000 до 40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить на сьогодні 170 000 – 680 000 грн