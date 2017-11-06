У селі на Тернопільщині дивний пес щонеділі ходить до церкви і “підспівує” на Літургії

Про незвичного собаку в соцмережах розповів Володимир Нам’ятий з Тернопільщини.

За словами чоловіка, пес впродовж місяця щонеділі регулярно приходить під стіни сільського храму акурат, коли починається Служба Божа.

Коли дзвони сповіщають про початок Літургії, він починає “підспівувати” й залишається на території храму закінчення Служби Божої.

“Може, хтось подумає, що він приходить з господарем і чекає його на дворі? Але я бачив як він прибігає один. А в будні дні цього песика можна побачити в центрі села. Бігає там, де йому захочеться”, — зазначив Володимир Нам’ятий.

Нещодавно у ЗМІ писали про вірного собаку з Італії, хазяйка якого померла. Весь час після похорону пес ходить до церкви, в якій відбулася похоронна церемонія.

Після того, як жінка знайшла цього маленького песика в полі, він став її найліпшим другом на наступні 7 років. Через те, що вона не мала близьких друзів, навіть попросила священика дозволу ходити до церкви разом з Томмі.

Після смерті своєї хазяйки собака відразу біжить до церкви, як тільки чує дзвони, що сповіщають про початок служіння. За словами свідків, пес й досі чекає, що Марія повернеться з церкви разом із ним.