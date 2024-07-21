Під Тернополем зник хлопчик

Увага! Поліцейські розшукують 12-річного жителя Тернопільського району

Співробітники Тернопільського районного відділення поліції встановлюють місцеперебування малолітнього мешканця Великої Березовиці – Потєєва Олександра Анатолійовича 2011 року народження.

Хлопець 21 липня близько 11:00 год. вийшов з дому і назад не повернувся.

Працівники поліції звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номерами: 0352-436-100, 097-544-77-16 або на спецлінію «102»!