Героїчно загинув Андрій Васусь з Тернопільщини

Страшна звістка з передової знову обпікає болем наші серця.

Внаслідок ворожого обстрілу на Харківському напрямку героїчно загинув житель с. Красівка, зовнішній пілот (оператор) безпілотних авіаційних комплексів – Андрій Романович Васусь (24.11.1989 р.н.). Повідомляє селищний голова Великогаївської громади Олег Кохман.

Досвідчений воїн, який з початку повномасштабного вторгнення боронив Київ, Бахмут, воював у багатьох гарячих точках передової.

Андрій мріяв, що після перемоги повернеться додому та буде у мирній країні будувати своє життя.

🕯️18 липня 2024 року життя воїна обірвалося.

Висловлюємо щирі співчуття матері Любові, батькові Роману, брату Володимиру із сімʼєю та усій великій родині. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі.

🙏Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!