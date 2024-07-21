У тернопільському готелі майор застав свою дружину із сержантом і застрелив його

Цієї ночі у Тернополі, в одному із готелів міста сталася стрілянина.

За інформацією Тернополян, 21 липня, близько 3-ої години ночі по вулиці Степана Будного, у готелі “Стелла” майор, перебуваючи на третьому поверсі даного готельного комплексу, застав свою дружину з коханцем – головним сержантом одного із прикордонних загонів.

Майор 6 разів вистрелив у сержанта з пістолета “Glok-17”, який закріплений за ним. Чоловік загинув у готелі.

Сьогодні вирішується питання щодо затримання майора відповідно до статті 208 КПК України.

Деталі згодом.