06:58 | 22.07.2024
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Новини Тернополя 

У тернопільському готелі майор застав свою дружину із сержантом і застрелив його

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Цієї ночі у Тернополі, в одному із готелів міста сталася стрілянина. 

За  інформацією Тернополян, 21 липня, близько 3-ої години ночі по вулиці Степана Будного, у готелі “Стелла” майор, перебуваючи на третьому поверсі даного готельного комплексу, застав свою дружину з коханцем – головним сержантом одного із прикордонних загонів. 

Майор 6 разів вистрелив у сержанта з пістолета “Glok-17”, який закріплений за ним.  Чоловік загинув у готелі. 

Сьогодні вирішується питання щодо затримання майора відповідно до статті 208  КПК України. 

Деталі згодом. 

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