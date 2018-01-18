Півтисячі художніх книг для інтернату зібрали тернопільські студенти

В рамках акції від юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету для мешканців Петриківського обласного геріатричного пансіонату зібрано більше 500 художніх книг. Книги передали у бібліотеку інтернату.

До акції долучилися викладачі університету та студенти Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ. Студенти приносили книги і з величезним зацікавленням розпитували, яку саме полюбляють тематику читати старенькі, якого віку самі мешканці. Їх здивуванню не було меж, коли вони дізналися, що наймолодшій мешканці Петриківського обласного геріатричного пансіонату минуло тільки 30 років. А в народі кажуть, що це будинок для престарілих…

Життя для кожного із них обмежилось чотирма стінами інтернату, а раніше – майже кожен мав родину, сім’ю, дітей… Не склалось…

Організатор акції «Подаруй книжку» — викладач кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ Світлана Миколюк.