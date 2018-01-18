До уваги тернопільських водіїв: склад автомобільних аптечок невдовзі зміниться

У МОЗ вже підготували відповідний проект наказу і подали на погодження.

В оновлених аптечках не обов’язково тримати зеленку чи будь-які ліки, що мають термін придатності. У прес-службі Мінздоров’я кажуть, що саме за таким принципом формують автомобільні аптечки в провідних країнах світу.

Натомість возити із собою ліки можна за власною потребою і бажанням.

«За статистикою, причиною приблизно 80% смертей внаслідок ДТП до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги є масивна кровотеча. Тому до мінімальної комплектації аптечки передусім будуть входити необхідні засоби для зупинки кровотечі: бинти різної ширини, серветки тощо», – пояснюють медики.

Крім того, замість резинового джгута у автомобільній аптечці буде механічний засіб для зупинки кровотечі по типу «САТ», який можна накласти собі самотужки.

Натомість обов’язковою буде інструкція щодо надання першої медичної допомоги. У ній покроково пояснять, як діяти у випадку ДТП,

До речі, востаннє склад автомобільних аптечок переглядали ще 20 років тому. Теперішній проект наказу має на меті привести аптечки у відповідність до європейських норм та стандартів.