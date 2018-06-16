По чому нині людська гідність? У Тернополі продають посвідчення учасників бойових дій
Сьогодні вранці на центральному автовокзалі м.Тернополя бійцем-добровольцем випадково виявлено точку продажу посвідчень учасників бойових дій. Все б нічого, але є одне велике АЛЕ, – пише у мережі Фейсбук Kateryna Boyko.
- Мало хто з пересічних тернополян, а тим більше продавців цього товару, знають якою ціною бойові хлопці й дівчата отримують цей статус. Не кажучи про Добровольців, робота по наданню статусу учасника АТО для яких ведеться останні 2 роки.
Не буду сперечатися, добра половина власників посвідчень УБД, отримали їх перебуваючи 1-2-7 днів на передку, але ж не всі такі. І тим більше не купили їх в метро чи на ринку….
Отже, свідомим українцям пропоную в разі виявлення подібних випадків по Україні самостійно вилучати подібні товари у продавців, звертатися у компетентні структури для порушення кримінальних проваджень за шахрайство або чинити самосуд.
В даному випадку бійцем проведена роз’яснювальна робота, зараз повідомлені особливо навчені люди, чекаємо результату.
За собою залишаємо право періодично проводити рейди по виявленню подібних “товарів” у вільному продажу.