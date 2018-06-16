По чому нині людська гідність? У Тернополі продають посвідчення учасників бойових дій

Мало хто з пересічних тернополян, а тим більше продавців цього товару, знають якою ціною бойові хлопці й дівчата отримують цей статус. Не кажучи про Добровольців, робота по наданню статусу учасника АТО для яких ведеться останні 2 роки.

Не буду сперечатися, добра половина власників посвідчень УБД, отримали їх перебуваючи 1-2-7 днів на передку, але ж не всі такі. І тим більше не купили їх в метро чи на ринку….

Отже, свідомим українцям пропоную в разі виявлення подібних випадків по Україні самостійно вилучати подібні товари у продавців, звертатися у компетентні структури для порушення кримінальних проваджень за шахрайство або чинити самосуд.

В даному випадку бійцем проведена роз’яснювальна робота, зараз повідомлені особливо навчені люди, чекаємо результату.

За собою залишаємо право періодично проводити рейди по виявленню подібних “товарів” у вільному продажу.