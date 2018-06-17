Свято морозово від “Рудь” подарувало Тернополю 100% вражень

Сімнадцяте червня, вже традиційно на початку дитячих літніх канікул, стало Святом яскравих фарб, посмішок і найсмачнішого морозива. Вкотре найбільший виробник «солодкого холоду» – компанія «Рудь» – пропонує мешканцям і гостям міста незабутні відчуття на Святі Морозива.

Головна мета цьогорічного проекту — ще більше розваг і позитивних емоцій. Про це говорить і ключове повідомлення Свята – «100% позитивних вражень»!

Всю територію заходу умовно поділено на дві локації: атракціони та парк розваг. Слід сказати, що організатори максимально спростили умови потрапляння на атракціони. Відтак, купуючи одне будь-яке морозиво «Рудь» на самому Святі, гість отримує квиток. Цей квиток і є своєрідною перепусткою на активність. Загалом в цьому році запропоновано 18 різнопланових видів розваг: для будь-якого віку та різного спрямування.

Справжньою несподіванкою Свята стало розширення парку розваг. Окрім сцени, гості мають можливість відвідати Творчий бульвар, Дитячий сквер, Родинну алею та Спортивну площу. Участь в активностях парку розваг є вільною від квитків і абсолютно безкоштовною! Веселощі кожної локації включають конкурси та естафети, показові виступи та змагання. Звісно, при цьому всі учасники отримують дарунки, цінні призи та найсмачніше морозиво «Рудь»!

Президент компанії «Рудь» – ПАТ «Житомирський маслозавод» — Петро Рудь: «У цьому році Свято Морозива реалізується під девізом «МЕГА»! Ми доклали всіх можливих зусиль, щоб кожен наш гість отримав мегазадоволення та 100 відсотків вражень! Розширено соціальну складову проекту, розроблено нові активності, збільшено загальну кількість розваг. Сподіваюсь, що кожна родина, яка завітала сьогодні на захід, змогла відчути себе одним цілим. Адже найголовніше, чому ми приділяємо увагу на Святі Морозива – родинна участь, дружнє єднання, взаєморозуміння. Вдячні кожному, хто сьогодні прийшов, кожному споживачеві за довіру та лояльність до компанії. Від себе – обіцяю, що торгова марка «Рудь» і надалі буде радувати новинками морозива, цікавими смаками та тримати планку якості».

Подробиці щодо Свята Морозива: на сайті svyato.rud.ua