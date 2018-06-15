У Чорткові Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідав визначну пам’ятку архітектури та роздавав годинники

У рамках офіційного візиту на Тернопільщину Прем’єр-міністра України глава Уряду відвідав місто Чортків.

Володимир Гройсман побував на провідному підприємстві Чорткова ТОВ «СЕ БОРДНЕТЦЕ-Україна». Керівники заводу провели презентацію поважному гостю, після чого він поспілкувався із працівниками та спробував власноруч долучитися до виготовлення продукції.

Опісля, глава Уряду завітав до Чортківського державного медичного коледжу та привітав медиків нашого краю з прийдешнім Днем медичного працівника й подякував за їх самовіддану працю задля збереження життя і здоров’я наших громадян. Кращим представникам галузі Прем’єр подарував пам’ятні подарунки – годинники.

Міський голова Володимир Шматько запропонував високому гостеві здійснити екскурсію історичним центром Чорткова. Під час екскурсії Володимир Борисович жваво спілкувався із жителями міста та з задоволенням фотографувався із усіма охочими.

Разом із міським головою Володимиром Шматьком, головою Тернопільської ОДА Степаном Барною, депутатами усіх рівнів, представниками міської та районної влади, громадськістю та ЗМІ Прем’єр-міністр відвідав визначну пам’ятку архітектури – костел Св. Станіслава та оглянув візитівку Чорткова –міську ратушу, а також старовинні будівлі міста.

Завершуючи свій візит, Володимир Гройсман побажав добра та процвітання Чорткову і його жителям, відзначивши, що приємно вражений неповторністю міста й щирою гостинністю й позитивністю містян.