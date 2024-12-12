По дорозі в Тернопіль зник 39-річний Володимир Брекайло

❗️Увага❗️ Працівники поліції розшукують 39-річного жителя Тернопільського району❗️

Співробітники відділення поліції №1 (м. Тернопіль) встановлюють місцеперебування Брекайла Володимира Ярославовича, жителя села Мшанець Тернопільського району.

Чоловік 9 грудня вийшов з дому, поїхав в обласний центр і назад не повернувся.

‼️ Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номером: 098-721-11-80 або на спецлінію 102‼️