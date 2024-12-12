Понад пів мільйона гривень витратили з чортківського бюджету на стипендії для обдарованих дітей та їх настивників

Учні та учениці із Чортківської громади, котрі займають призові місця у обласних етапах (і вище) Всеукраїнських олімпіад, здобувають срібні та золоті медалі, здобувають 200 балів на НМТ – отримують стипендії міського голови. Також додаткові премії отримують вчителі школярів-переможців. Повідомляє міська рада.