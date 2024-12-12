Понад пів мільйона гривень витратили з чортківського бюджету на стипендії для обдарованих дітей та їх настивників
Учні та учениці із Чортківської громади, котрі займають призові місця у обласних етапах (і вище) Всеукраїнських олімпіад, здобувають срібні та золоті медалі, здобувають 200 балів на НМТ – отримують стипендії міського голови. Також додаткові премії отримують вчителі школярів-переможців. Повідомляє міська рада.
У 2024 році стипендії Чортківського міського голови отримали:
21 золотих та 8 срібних медалістів – 272 тис. грн;
29 учнів, які зайняли призові місця в обласних (і вище) Всеукраїнських олімпіадах – 153,9 тис. грн;
7 учнів, які склали НМТ на максимальні 200 балів – 16 тис. грн;
29 вчителів-наставників – 85,9 тис. грн.