Німецька курси. Що потрібно знати перед початком навчання

Розуміння переваг, які надає вивчення німецької мови, є вкрай важливим, але це не єдине, про що варто потурбуватися перед початком навчального процесу. Практика показує, що правильна підготовка є запорукою успіху, тобто ви отримаєте саме той результат, на який очікували. Також відповідальне ставлення до цього етапу дозволить не витрачати надто багато коштів і обрати школу, яка за всіма критеріями відповідає індивідуальним запитам.

Як оцінити власний рівень перед початком курсів

Просто взяти і розпочати навчання в онлайн-школі неможливо, особливо, якщо обираєте платформу з гарною репутацією та відповідальним підходом до надання освітніх послуг. Пропоновані для тих, кого цікавить німецька, курси суттєво відрізняються за тривалістю та умовам, яким повинні відповідати студенти. Щоб виключити ситуації, коли в одній групі опиняться люди без знань німецької та з високим рівнем, проводиться тестування. Без нього ви не зможете записатися на навчання.

Початкова перевірка знань триває в середньому 20-30 хвилин та потребує оплати. ЇЇ мета – визначити поточний рівень, щоб потім запропонувати студенту оптимальний курс, групу та викладачів. Проходити тест можна на будь-якому девайсі, а після опрацювання результатів координатор надає конкретні пропозиції. Такий підхід дозволяє займатися зі студентами, що мають ідентичні знання й навички, не відчуваючи жодного дискомфорту та досягаючи поставленої мети. Коли усі в групі мають однаковий рівень, створюється природна конкуренція, яка стимулює швидше та якісніше навчатися, тобто в результаті усі залишаються задоволеними.

Оцінка своїх цілей та мотивації

Можна залучити найкращих викладачів та як найкраще організувати навчання, але якщо у студента немає внутрішнього бажання та стимулів для прокачування мовних скілів, тоді на гарний результат розраховувати складно. І навпаки, коли людина чітко розуміє, навіщо їй вчити іноземну мову, тоді ефективність проходження курсу буде максимальною.

До головних цілей відвідування онлайн курсів німецької відносяться:

вивчення ділової німецької мови, без котрої не обійтися під час переговорів чи спілкування з клієнтами з-за кордону;

отримання академічних знань для навчання в університеті чи інституті Німеччини або Австрії. Право не безоплатний вступ мають навіть іноземці за умови наявності сертифіката, який підтверджує наявність достатнього рівня володіння німецькою, адже саме цією мовою викладають усі предмети;

отримання знань з нуля у разі переїзду – заняття для початківців популярні серед тих, хто ніколи не вчив німецьку та опинився в ситуації, коли вона потрібна для адаптації в новому місці проживання;

поліпшення розмовних навичок – багато хто боїться спілкуватися через брак лексики чи недосконале володіння граматикою, і під час онлайн навчання позбутися комунікативного бар’єру вдається досить швидко, адже студент знаходиться в комфортних для нього умовах та відчуває підтримку викладача і групи;

покращення наявних знань для кар’єрного зростання, зокрема в науковій сфері.

Для кожної категорії студентів розробляють окремі програми, і достатньо пройти тестування, щоб отримати обґрунтовану пропозицію від школи. При цьому завжди є можливість обрати найбільш зручний формат отримання знань і навичок – в групі чи з репетитором.

Ключові аспекти для успішного навчання

Насправді, кожен момент під час організації процесу вивчення мови онлайн має велике значення, адже впливає на результат та сприйняття студентами навчального процесу. Якщо хочете досягти успіху, потрібно:

докладати зусилля для підтримання мотивації протягом всього курсу;

не боятися проблем, адже на будь-якому етапі виникають складнощі, і це нормально – коли не можете впоратися самостійно, варто звернутися до координатора чи викладача;

виділити час на уроки, коли вас ніхто не буде турбувати;

виконувати домашні завдання, адже саме вони забезпечують закріплення знань – їх варто виконувати одразу після вивчення тем;

використовувати будь-яку можливість відпрацьовувати навички – читати новини та книги, слухати музику, дивитися фільми та спілкуватися німецькою.

Навчання потребує ретельної підготовки та якомога більшого занурення в процес, але потім інвестований час та зусилля обов’язково окупаються.